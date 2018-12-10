باريس تطلب من ترامب عدم التدخل في شؤونها

المصدر: باريس، واشنطن - وكالات

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان، أمس، الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى عدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لفرنسا بعد تعليقاته الناقدة على تحرك «السترات الصفراء».

وقال لو دريان في برنامج تلفزيوني «اقول لدونالد ترامب، ورئيس الجمهورية (ايمانويل ماكرون) قال له ايضا: نحن لسنا طرفا في النقاشات الاميركية، اتركونا نعيش حياتنا حياة امة». وتابع «نحن لا نضع السياسة الداخلية الأميركية في حساباتنا ونريد أن يكون ذلك بالمثل».

والسبت، هاجم ترامب مجدداً اتفاق باريس المناخي، معتبراً أن تظاهرات «السترات الصفراء» في فرنسا تثبت فشل هذا الاتفاق، مضيفاً «إنهم يغنون (نريد ترامب)، إنني أعشق فرنسا»، من دون أن يقدم دليلاً على ما يقول.

وكتب على «تويتر»، «نهار وليل حزينان جداً في باريس»، وذلك في الوقت الذي كانت فيه العاصمة الفرنسية تشهد صدامات عنيفة بين محتجي «السترات الصفراء وقوات الأمن». وأضاف «ربما حان الوقت لوضع حد لاتفاق باريس والمكلف للغاية، وإعادة المال إلى الناس عبر خفض الضرائب».