مارك ميلي رئيساً لأركان الجيوش الأميركية

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، تعيين قائد سلاح البرّ الجنرال مارك ميلي رئيساً لهيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة خلفاً للجنرال جو دانفورد الذي سيتقاعد العام المقبل.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر «يسرّني أن أعلن تسمية الجنرال ذي النجوم الأربعة مارك ميلي، رئيس أركان سلاح البر الأميركي رئيساً لهيئة الأركان المشتركة خلفاً للجنرال جو دانفورد الذي سيتقاعد». وأضاف في تغريدة ثانية «أنا ممتنّ لهذين الرّجلين الرائعين على الخدمات التي قدّماها لبلادنا».

من جهة ثانية أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي سيترك منصبه بحلول نهاية هذا العام. ووصف ترامب الجنرال السابق بمشاة البحرية الأميركية بأنه كان مساعداً مخلصاً خلال توليه منصبه.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: «سيغادر جون كيلي منصبه في نهاية العام»، موضحاً أن اسم خلفه سيُعلَن في الأيام المقبلة.