روحاني يهدد بطوفان مخدرات وقنابل وإرهاب

المصدر: طهران - وكالات

هدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، بما وصفه «طوفان من المخدرات واللاجئين والقنابل والإرهاب»، متذرعاً بأن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده بسبب برنامجها النووي سوف تُضعف مواجهة بلاده لهذه المشكلات.

وقال في كلمة بثها التلفزيون الحكومي: «أحذّر من يفرضون هذه العقوبات من أنه إذا تأثرت قدرة إيران على مكافحة المخدرات والإرهاب، فلن تكونوا في مأمن من طوفان من المخدرات واللاجئين والقنابل والإرهاب».

وكان روحاني يتحدث في طهران، خلال مؤتمر لست دول عن مكافحة الإرهاب، حضره رؤساء برلمانات أفغانستان وإيران وباكستان وتركيا والصين وروسيا.

ويتأزم الاقتصاد الإيراني بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات التي كانت قد رفعتها على إيران بموجب اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.

ميدانياً، أعلن النائب العام في مدينة زاهدان حجة الإسلام على موحدي، (بمحافظة سيستان وبلوجستان - جنوب شرقي إيران)، أنه تم القبض علي أربعة أشخاص من المشتبه في تورطهم بحادث جابهار.

وأضاف موحدي، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن الجهود متواصلة بكل جدية للتعرف إلى باقي المتهمين.

وكان أربعة أشخاص لقوا حتفهم في تفجير انتحاري الخميس الماضي بالقرب من مقر شرطة مدينة جابهار.