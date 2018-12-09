مولر: روسيا عرضت التعاون مع حملة ترامب

المصدر: واشنطن - وكالات

كشف المدعي الخاص روبرت مولر أن فريق الحملة الرئاسية لدونالد ترامب تلقى منذ 2015 عرضاً لتعاون سياسي مع موسكو. ووردت هذه المعلومات في مجموعة وثائق قدّمها المدعي الخاص والقضاء في نيويورك، تمهيداً لإصدار حكم على مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب. ورأى مولر أن كوهين بذل جهوداً كبيرة لتصحيح تصريحات كاذبة أدلى بها في الكونغرس عن اتصالاته مع موسكو بشأن مشاريع عقارية لترامب. وقال المدعي الخاص إن كوهين التقى سبع مرات رجال مولر فترات طويلة في أغلب الأحيان، وتعهّد بمواصلة تقديم المعلومات الحقيقية والصحيحة في إطار التحقيق الروسي.

على صعيد آخر، وصف ترامب وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون بأنه «شديد الغباء.. بالغ الكسل». وكتب ترامب على «تويتر»: «يؤدي مايك بومبيو عمله على خير وجه، أنا فخور به جداً، أما سلفه ريكس تيلرسون فلم يكن يحظى بالقدرة الذهنية المطلوبة، كان شديد الغباء ولم يمكنني التخلص منه بالسرعة الكافية، وكان بالغ الكسل، الآن الظروف مختلفة تماماً، روح رائعة في الوزارة!».

وكان تيلرسون وصف ترامب، في مقابلة على شبكة «سي.بي.إس نيوز»، بأنّه غير منضبط بشدة، ولا يهوى القراءة ولا يطلع على تقارير الإحاطة، ولا يحب الخوض في تفاصيل أمور كثيرة.

خسارة جديدة مع القضاء بشأن اللجوء

ألحقت محكمة استئناف أميركية هزيمة بالرئيس دونالد ترامب عندما رفضت السماح بتطبيق أمره الذي يمنع لجوء المهاجرين الذين يدخلون البلاد بطريقة غير مشروعة.

واستشهد ترامب بنظام الهجرة المرتبك لإعلانه في الآونة الأخيرة بأن المسؤولين سيتعاملون فقط مع طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يقدمون أنفسهم عند نقاط دخول رسمية. ورفعت جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية دعاوى قضائية إذ قالت إن أمر ترامب الصادر في التاسع من نوفمبر الماضي ينتهك قانون الهجرة.

وأصدر قاض في سان فرانسيسكو في الشهر الماضي أمراً يقيد مؤقتاً قواعد اللجوء على مستوى البلاد. ووصفت وزارة العدل هذا الحكم بأنه «عبثي» وطلبت من الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف السماح بتطبيق سياسة ترامب أثناء سير الدعاوى القضائية. سان فرانسيسكو - رويترز