وفاة رئيس كولومبيا السابق بيليساريو بيتانكور عن عمر 95 عاماً

المصدر: وكالات

أعلن مستشفى كولومبي وفاة رئيس كولومبيا السابق بيليساريو بيتانكور أمس الجمعة عن عمر 95 عاما بعدما سعى خلال حكمه لإبرام اتفاق سلام مع المتمردين اليساريين.

ولم يذكر مستشفى (فونداثيون سانتا في دي بوجوتا) سبب الوفاة لكن تقارير إعلامية قالت إن بيتانكور كان يعالج من مشكلات في الكلى.

وكان بيتانكور عضوا في حزب المحافظين وتولى السلطة في الفترة من 1982 إلى 1986 وهي واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ كولومبيا.

وسعى بيتانكور لإبرام اتفاق سلام عبر المفاوضات مع جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) وجيش التحرير الوطني ومتمردي إم-19.