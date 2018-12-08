حملة اعتقالات جديدة في تركيا بتهمة «غولن»

المصدر: أنقرة - أ.ف.ب

اعتقلت السلطات التركية أمس عشرات العسكريين الذين يشتبه في صلتهم بالداعية فتح الله غولن، العدو اللدود لأنقرة التي تتهمه بتدبير محاولة انقلاب في 2016.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن نيابة أنقرة أصدرت مذكرات توقيف تستهدف 87 من قدامى ضباط الصف الملحقين بقيادة سلاح الجو. وقد استُجوب 41 منهم في الفترة الصباحية.

من جهة أخرى، أوضحت وكالة أنباء الأناضول أن المدعي العام لإسطنبول أصدر مذكرات توقيف ضد 41 دركياً، معظمهم ضباط أو ضباط صف. ويُشتبه في أن هؤلاء العسكريين على علاقة بحركة الداعية غولن. وينفي غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ حوالي 20 عاماً، أي تورط في محاولة الانقلاب.