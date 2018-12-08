13 قتيلاً بتبادل إطلاق نار في البرازيل

المصدر: برازيليا - د.ب.أ

لقي 13 شخصاً على الأقل حتفهم، من بينهم خمس رهائن أمس في تبادل لإطلاق النار بين لصوص مصارف والشرطة في شمال البرازيل.

وأفادت صحيفة «أو جلوبو» المحلية بأن اللصوص اعترضوا سيارة لأسرة من خمسة أفراد، واحتجزوهم رهائن في طريقهم إلى مصرفين في ميلاجريس، وهي بلدة يقطنها 28 ألف شخص.

وبدأت عملية السرقة في الساعات الأولى من صباح أمس، ثم حاولوا سرقة البنكين اللذين كانا مغلقين في المساء. ووصلت الشرطة إلى الموقع ثم تلاها تبادل لإطلاق النار استمر 20 دقيقة، ما أسفر عن مقتل 13 شخصاً، ومن بين الضحايا طفلان تتراوح أعمارهما بين عشرة و13 عاماً، كانا بين الرهائن.