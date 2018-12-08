ترامب يعيّن وزيراً للعدل وسفيرة جديدة للأمم المتحدة

المصدر: واشنطن- وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين هيذر نويرت الصحافية السابقة في شبكة فوكس نيوز، سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلفاً للسفيرة المستقيلة نيكي هايلي.

وقال ترامب من البيت الأبيض إن نويرت التي تولت السنة الماضية منصب الناطقة باسم الخارجية الأميركية، فيما لم تكن تحظى بأي خبرة سياسية، هي «امرأة موهوبة جداً وذكية جداً».

وفي سياق متصل، أعلن ترامب أنه عين وليام بار الخبير القانوني الجمهوري وزيراً للعدل، بعدما كان تولى هذا المنصب مطلع التسعينيات خلال رئاسة جورج بوش الأب.

وقال ترامب: «منذ البداية، وضعت اسمه على رأس اللائحة» في معرض تفسيره قراره تعيين بار خلفاً لجيف سيشنز الذي أقاله الشهر الماضي على خلفية ملف التحقيق الحساس في مسألة التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية.