عمران خان: باكستان لن تخوض بعد الآن حروباً بالوكالة

المصدر: إسلام آباد - أ.ف.ب

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمس، أن بلاده لن تخوض بعد الآن حروباً بالوكالة عن دول أخرى، متحدياً بذلك مطالبة الولايات المتحدة لبلاده ببذل مزيد من الجهود من أجل التصدي للجماعات المتشددة.

وفي خطاب متلفز قال خان، الذي أكد تأييد بلاده الجهود الأميركية الأخيرة الهادفة لإجراء مفاوضات مباشرة بين طالبان والسلطات الأفغانية، إنه يريد أن تمضي باكستان قدماً وأن يكون «شرفها مصاناً».

وقال بطل الكريكت السابق: «لن نخوض بعد الآن حروب الآخرين ولن ننحني أمام أحد».

وانخرطت إسلام آباد في 2001 في «الحرب على الإرهاب» التي أطلقتها واشنطن، وتقول إن انضمامها إلى التحالف قد كلّفها الكثير. وفي السنوات الأخيرة، بعد حملة عسكرية ضد المتشددين، شهدت الأوضاع الأمنية تحسّناً كبيراً، وتعتبر الإدارة الأميركية أن حملة القمع الباكستانية ضد المتشددين يمكن أن تكون مفصلية في تحديد مسار الحرب.