قتيل ومفقودون باصطدام بين طائرتين أميركيتين

المصدر: طوكيو- وكالات

عُثر على جثة جندي أميركي من المارينز، وتم إنقاذ آخر حيّاً في حين لا يزال خمسة آخرون مفقودين أمس بعد اصطدام بين طائرتين تابعتين لسلاح مشاة البحريّة الأميركيّة (المارينز) قبالة سواحل اليابان، وفق ما أعلنت السلطات اليابانية والجيش الأميركي.

وقال الجيش الأميركي إنّ الحادث وقع بين مقاتلة من طراز إف-18 وعلى متنها شخصين وطائرة صهريج من طراز سي-130 تنقل خمسة أشخاص أثناء عمليّة تزوّد بالوقود في الجو.

وأوضح سلاح المارينز أن الحادث وقع خلال تدريب منتظم مقرّر مسبقاً. والتحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

وكانت السلطات اليابانية أعلنت كما الجيش الأميركي أنّ من بين الأشخاص السبعة الذين كانوا موجودين على متن الطائرتين، تمّ إنقاذ شخصين توفي أحدهما.