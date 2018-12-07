ماي تضع 3 خيارات أمام البرلمان بشأن «بريكست»

المصدر: لندن - وكالات

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن أمام أعضاء البرلمان ثلاثة خيارات قبيل التصويت على اقتراحها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، هي إما الاتفاق على اقتراحها أو مواجهة الخروج دون اتفاق أو حتى عدم الخروج على الإطلاق.

وقالت ماي إن النواب يمكن أن يكونوا أصحاب القرار الأخير بشأن احتمال تفعيل خطة لتجنب إعادة نقاط تفتيش حدودية في جزيرة إيرلندا بعد بريكست. وتنصّ معاهدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على «شبكة أمان» (باكستوب بالانجليزية) على أن يبقى مجمل المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وعلى قواعد أكثر تقدماً في هذا المجال بالنسبة إلى إيرلندا الشمالية، في حال لم يتمّ التوصل إلى أي اتفاق بين بروكسل ولندن، بعد فترة انتقالية تستمرّ 21 شهراً بعد «بريكست» المقرر في 29 مارس المقبل.