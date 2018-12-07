الجيش الباكستاني يدعم جهود واشنطن لتسوية مع «طالبان»

المصدر: Ⅶ إسلام أباد - رويترز

عبّر الجيش الباكستاني عن دعمه لجهود أميركية تستهدف التوصل إلى تسوية سياسية مع حركة طالبان الأفغانية تنهي الحرب المستمرة منذ 17 عاماً، داعياً واشنطن إلى مغادرة كابول وهي صديق للمنطقة، بدلاً من الرحيل على وقع «الإخفاق».

جاء هذا على لسان الناطق باسم الجيش الميجر جنرال آصف غفور، عقب انتهاء زيارة المبعوث الأميركي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد للعاصمة الباكستانية إسلام أباد.

ورداً على سؤال بشأن ما يمكن لباكستان أن تفعله لمساعدة الولايات المتحدة على التفاوض مع حركة طالبان بشأن تسوية سياسية، قال غفور في مؤتمر صحافي في مدينة روالبندي: «سنساعد بقدر استطاعتنا».

وأضاف: «ما تتوقعه الولايات المتحدة منا، وما تتعاون فيه وزارة الخارجية، هو أن يتمكنوا بشكل ما من إجراء هذه المفاوضات معهم طالبان».

وتابع غفور قائلاً: «نتمنى أن تغادر الولايات المتحدة كصديق للمنطقة، وليس كطرف فاشل».

جاءت زيارة خليل زاد إلى باكستان، بعد أن طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء عمران خان بالمساعدة على المضي قدماً نحو محادثات السلام.