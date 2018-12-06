(فيديو) ماذا أعطى جورج بوش الابن لميشيل أوباما في مراسم جنازة والده؟

المصدر: البيان الالكتروني

يبدو أن ميشيل أوباما والرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن يحافظان على علاقة الصداقة التي تجمعهما، خاصة وأن ميشيل سبق وأن أعلنت بأن جورج بوش الابن صديقها المفضل.

ميشيل وجورج، صداقة من نوع خاص لدرجة وأن الرئيس الأسبق للولايات المتحدة منح مرة جديدة قطعة حلوى رئاسية للسيدة الأميركية الأولى السابقة ميشيل أوباما، خلال مشاركتهما في مراسم جنازة والده جورج بوش الأب.

وفي سبتمبر الماضي، قام بوش الإبن بنفس التصرف خلال جنازة السيناتور جون ماكين.

وكان في استقبال جورج دبليو بوش البالغ من العمر 72 عاما في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن، وفق ما ذكرت "يورونيوز" كل من الرئيس الحالي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا والرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل والرئيس الأسبق بيل كلينتون وزجته هيلاري.