عملية ضخمة ضد المافيا في 4 دول أوروبية وسورينام

المصدر: Ⅶ روما - د.ب.أ

شهد يوم أمس، إلقاء القبض على 90 شخصاً يشتبه بصلتهم بمافيا ندرانجيتا التي تعد واحدة من أقوى التنظيمات الإجرامية في العالم، وذلك في مداهمات في أربع دول في أوروبا ودولة سورينام بأميركا الجنوبية.

وتمت مصادرة نحو 140 كيلوغراماً من حبوب النشوة «استاسي» و3 آلاف إلى 4 آلاف كيلوغرام من الكوكايين خلال المداهمات، حسبما أفاد المدعي العام الهولندي فريد فيستربيك خلال مؤتمر صحفي في لاهاي.

وتعاونت السلطات في هولندا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا في العملية التي تحمل اسم «بولينو» التي تمت بتنسيق من وكالة «يوروجاست» القضائية الأوروبية وبدأت في عام 2016، وذلك بمساعدة الشرطة الدولية (الانتربول). ووفقاً ليوروجاست، تمت المداهمات صباح أمس وشملت مواقع في هذه الدول الأربع الأوروبية وفي سورينام.

وقال فيليبو سبيزيا، نائب رئيس يوروجاست، إنه تمت أيضاً مصادرة مليوني يورو تقريباً (3. 2 مليون دولار) من الأموال غير المشروعة. وأفاد المدعي العام الهولندي فيستربيك بأن «ندرانجيتا تتحكم في شبكة من المطاعم ومحال المثلجات (آيس كريم) بأنحاء عدة في دول أوروبية، والتي تستغل في غسل الأموال والاتجار بالمخدرات». وتنحدر مافيا ندرانجيتا من إقليم كالابريا في إيطاليا، وارتكبت جرائم في ألمانيا.