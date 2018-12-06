توجه فرنسي لزيادة ضريبة الثروة

المصدر: Ⅶ باريس - وكالات

أشارت الحكومة الفرنسية، أمس، إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون ربما يعدل الضريبة على الثروة التي يقول منتقدون إنها تحابي الأغنياء، وذلك بعد يوم من رضوخ إدارته في وجه احتجاجات «السترات الصفراء»، التي عمت البلاد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتبذل حكومة ماكرون جهوداً كبيرة لتهدئة غضب الشارع عبر «حقنة» زيادة الضريبة على ثروات الأغنياء. وقال بنجامين جريفو الناطق باسم الحكومة الفرنسية والحليف المقرب من ماكرون إنه ينبغي إعادة تقييم كل السياسات المتعلقة بفرض الضرائب من وقت لآخر ويتعين تغييرها إذا تبين أنها لا تجدي نفعاً.