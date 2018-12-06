«العمل الدولية»: 164 مليون مهاجر ضمن القوى العاملة في العالم

المصدر: Ⅶ جنيف - د.ب.أ

قدرت منظمة العمل الدولية، بأن عدد المهاجرين العاملين حول العالم ارتفع بنسبة 9 بالمئة ليصل إلى 164 مليون خلال أربعة أعوام.

ويمثل هذا العدد، الذي يشمل لاجئين عاملين، نحو 4.7 بالمئة من إجمالي القوة العاملة حول العالم، وذلك بحسب ما ذكرته المنظمة أمس في جنيف.

وفي الدول ذات الدخل المرتفع، تراجع العدد قليلاً من نحو 112 مليوناً إلى 111 مليوناً في الفترة ما بين 2013 و2017. وأوضح تقرير المنظمة، الذي تم نشره قبل انعقاد مؤتمر أممي في مراكش الأسبوع المقبل، حيث سيتم توقيع ميثاق دولي لتنظيم الهجرة وحماية حقوق المهاجرين، أن الهجرة إلى الدول ذات الدخل المتوسط، ارتفعت خلال هذه الفترة.

ويعيش ثلثا العاملين المهاجرين في العالم في الدول الغنية، وتشمل دول الاتحاد الأوروبي الذي يتمتع بسوق عمل داخلية كبيرة ومتشعبة. ويشار إلى أن نحو ربع العاملين المهاجرين في العالم يعيشون في غرب وجنوب وشمال أوروبا، يليهم 23 بالمئة في أميركا الشمالية و14 بالمئة في المنطقة العربية.