تحذير من تسونامي بعد زلزال قوته 7.6 قبالة كاليدونيا الجديدة

المصدر: وام

حذر مركز التحذيرات من التسونامي في المحيط الهادي من حدوث أمواج المد العاتية " تسونامي" في المحيط الهادي بعد أن ضرب زلزال قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة الساحل الشرقي لأرخبيل كاليدونيا الجديدة الفرنسي الواقع جنوب المحيط.

وقال المركز إنه "من المحتمل حدوث أمواج مد يصل ارتفاعها من واحد إلى ثلاثة أمتار على طول بعض سواحل كاليدونيا الجديدة وفانواتو مع احتمال ارتفاع الأمواج إلى ما يصل إلى متر بالنسبة لسواحل فيجي".

ونصحت سلطات كاليدونيا الجديدة مواطنيها بضرورة توخي الحذر .. فيما أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيرا مماثلا.

وقد وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات وعلى مسافة 155 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من جزر لويالتي قبالة الساحل الشرقي لكاليدونيا.

ولم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار جراء الزلزال.