روسيا ترفع الحظر جزئياً عن موانئ أوكرانية في بحر آزوف

المصدر: Ⅶ أوكرانيا - وكالات

أعلنت كييف، أمس، أن روسيا بدأت السماح لبعض السفن بدخول الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف، في مؤشر على تراجع حدة التوتر في المنطقة.

وكانت أوكرانيا اتهمت موسكو بمنع السفن التجارية من دخول ومغادرة الموانئ. وفي أواخر نوفمبر، تصاعدت حدة التوتر في بحر آزوف إثر احتجاز القوّات البحرية الروسية ثلاث سفن أوكرانيّة و24 بحاراً في أول نزاع عسكري مفتوح بين البلدين منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014.

وقال وزير البنى التحتية الأوكراني فولوديمير أوميلان، إنه «تم رفع الحظر جزئياً عن ميناءي برديانسك وماريوبول»، الأوكرانيين الرئيسيين على بحر آزوف، حيث يعد تواصل العمل فيهما غاية في الأهمية بالنسبة لصادرات البلاد.

ونقل بيان للوزارة عن أوميلان قوله إن «السفن تصل وتغادر عبر مضيق كيرتش باتجاه الموانئ الأوكرانية.. عادت الحركة جزئياً»، لكنه أشار إلى وجود 17 سفينة لا تزال تنتظر دخول بحر آزوف، وواحدة تنتظر المغادرة. وأعرب الوزير عن أمله في رفع الحظر عن الموانئ بشكل كامل وإطلاق سراح البحارة خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق، التقى الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو، أمس، عائلات البحارة المحتجزين، حيث تعهد بالقيام بكل ما في وسعه لضمان الإفراج عنهم.

وقال: «لا شيء أهم بالنسبة إلي من إخراجهم» من السجن.

وأصرّ بوروشينكو أن احتجازهم يعد غير قانوني، قائلاً: «بحسب وضعهم وبموجب معاهدة جنيف، هم حالياً أسرى حرب ولا يمكن محاكمتهم في أي محكمة تابعة للكرملين».

من جهته، اقترح الادعاء العام الأوكراني الإفراج عن سجناء روس مقابل إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين.

وكان بوروشينكو قد تقدم بشكوى ضد روسيا أمام المحكمة الدولية، لافتاً إلى أنه أعطى تعليمات بهذا الشأن إلى وزير العدل، وقال إن الدعوى يجري الإعداد لها حالياً لتقديمها لأعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.