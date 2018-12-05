تعطل المرور في كابول لليوم الثاني بسبب معركة بين الشرطة وزعيم محلي

المصدر: Ⅶ كابول - رويترز

تعطل المرور لليوم الثاني على التوالي في العاصمة الأفغانية كابول، أمس، في حين تبادلت الشرطة إطلاق النار والقذائف الصاروخية مع حراس زعيم محلي قاوم أمراً من الشرطة بطرده من منزل بمنطقة الأعمال الرئيسية في كابول.

وتلقي الواقعة التي جرت في أرقى مناطق كابول الضوء على الصعوبة التي تواجهها الحكومة في السيطرة على الشخصيات القوية التي أصبحت سياراتهم المدرعة المحملة برجال مدججين بالسلاح مشهداً مألوفاً في شوارع المدينة.

وقال مسؤولون أفغان إن رجل شرطة واحداً على الأقل قتل وأصيب ستة بجروح في المعركة مع حراس تميم وردك صاحب شركة أمنية وصفه بعض المسؤولين بأنه قريب أحد وزراء الدفاع السابقين. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش إن قوات الحكومة تمكنت في نهاية الأمر من القبض على وردك و18 من رجاله المسلحين بعد إرسال قوات إضافية لنزع سلاح بقية المسلحين وإنهاء التعطل الذي أجبر المتاجر والمدارس القريبة على إغلاق أبوابها.

وأضاف دانيش: «أحد حراسه قتل وأصيب ثلاثة لكن وردك وجميع رجاله قيد الاحتجاز». وقال مسؤولون أمنيون إن المواجهة بدأت بعد ظهر الاثنين، عندما رد حراس وردك على أمر الشرطة بطرده من المنزل الذي يشغله بشكل غير قانوني منذ سنوات بإطلاق النار من أسلحة آلية وإلقاء مقذوفات صاروخية. وأفاد بعض مسؤولي الأمن في كابول، رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن وردك تربطه صلة قرابة بوزير الدفاع الأسبق رحيم وردك.