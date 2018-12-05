المصدر: جاكرتا-وكالات

قال ناطق عسكري، أمس إن قوات الأمن في إقليم بابوا الواقع في أقصى شرق إندونيسيا يتعقبون جماعة انفصالية يشتبه في مسؤوليتها عن قتل ما لا يقل عن 24 من عمال البناء، كانوا يشيدون جسراً في منطقة نائية.

ويعاني إقليم بابوا من نزاع انفصالي محتدم منذ انضمامه إلى إندونيسيا بعد استفتاء أجري في عام 1969 دعمته الأمم المتحدة قوبل بانتقاد واسع النطاق.ومنذ ذلك الحين ظل الإقليم أحد أفقر المناطق في إندونيسيا.

وقال الكولونيل محمد عايدي إن قوات الأمن تحاول تحري صحة تقرير من أحد القساوسة ذكر أن 24 فرداً من شركة«بي.تي ايستاكا كاريا» للتشييد كانوا يعملون في منطقة يجي، «ذُبحوا بطريقة وحشية» على أيدي جماعة مسلحة. وأضاف إن رجال الشرطة والجيش يحاولون الوصول إلى المنطقة.