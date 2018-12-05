مباحثات دعم باكستان لإنهاء الصراع الأفغاني

المصدر: إسلام اباد - وكالات

قال مسؤول باكستاني أمس إن المبعوث الأميركي الخاص بعملية المصالحة في أفغانستان زلماى خليل زاد وصل إسلام آباد من أجل حشد دعم باكستان لإنهاء الصراع الأفغاني.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية محمد فيصل: «وصل خليل زاد إلى البلاد من أجل إجراء مباحثات مع القيادة الباكستانية». ووصل خليل زاد إلى العاصمة الباكستانية بعد يوم من طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من باكستان المساعدة في إقناع طالبان بالانضمام لطاولة المفاوضات في أفغانستان.

وقد رحبت إسلام آباد بهذا الطلب، وأصدرت وزارة الخارجية بياناً قالت فيه «باكستان تؤكد على التزامها بدور الوسيط بنية حسنة. تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان ما زال يمثل مسؤولية مشتركة».

ويقوم خليل زاد بجولة تستمر ثلاثة أسابيع وتشمل عدة دول منها باكستان، في محاولة للتوصل لتسوية سياسية في أفغانستان.

وسوف يلتقي خليل زاد في إسلام آباد بقادة مدنيين وعسكريين، وسوف يطالبهم باستخدام نفوذهم في جهود السلام. الى ذلك، أعلنت كوريا الجنوبية أمس، أنها ستشارك باستضافة منتدى رئيسي لنزع السلاح مع الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن وزارة الخارجية قولها إن المؤتمر المشترك الـ17 بين كوريا الجنوبية والأمم المتحدة بشأن قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار سيعقد في جزيرة «جيجو» اليوم الأربعاء.