ترامب: سأناقش روسيا والصين لوقف «سباق التسلح»

المصدر: Ⅶ واشنطن - وكالات

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إجراء محادثات في المستقبل مع الرئيسين الصيني والروسي بهدف وقف ما وصفه بـ«سباق تسلح كبير وخارج عن السيطرة».

وكتب ترامب في تغريدة صباحية «الولايات المتحدة أنفقت 716 مليار دولار هذا العام. هذا جنون!»، مضيفاً «أنا متأكد أنه في وقت ما في المستقبل، الرئيس شي (جينبينغ) وأنا، إضافة إلى الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين، سنبدأ التحدث عن وقف جدي لما أصبح سباق تسلح كبيراً وخارجاً عن السيطرة».

ويأتي تعليق ترامب في أعقاب إعلانه في أكتوبر أنه سينسحب من معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي تم التوصل إليها إبان الحرب الباردة مع روسيا لخفض أعداد الصواريخ.

ويعتبر منتقدو هذه الخطوة التي لم يتم وضع اللمسات النهائية عليها بعد، أن من شأنها أن تشعل سباق تسلح جديد مع روسيا.

وقد أعلن ترامب آنذاك أنه سيزيد مخزون أميركا النووي «حتى يعود الناس إلى رشدهم».

ووضع الجيش الأميركي هذا العام مواجهة الصين وروسيا في قلب استراتيجية جديدة للدفاع الوطني، ومن المقرر أن يسحب قواته من أنحاء أخرى في العالم لدعم تغير أولوياته.