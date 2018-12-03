تنديد أميركي بمحاولات روسيا التدخّل في الانتخابات النصفية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

ندّد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس بمحاولة روسيا التدخل في انتخابات منتصف الولاية الأميركية التي جرت مطلع الشهر الفائت، بطريقة مشابهة لما قامت به في الانتخابات الرئاسية العام 2016 التي أوصلت الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بحسب الاتهامات والتحقيقات الأميركية.

وقال ماتيس في منتدى ريغان للدفاع الوطني في كاليفورنيا، أول من أمس، إنّ العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو ساءت «بلا شك» بسبب المحاولات الروسية المستمرة للتدخل في الانتخابات الأميركية. وأضاف، إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «حاول مجدداً التدخل في انتخاباتنا الشهر الفائت، ونرى محاولات مستمرة في هذا الصدد».

وأوضح، أنّ بوتين «واصل الجهود لمحاولة إفساد العمليات الديمقراطية التي يجب أن ندافع عنها». وقال: «سنفعل كل ما هو ضروري للدفاع عنهم» في إشارة إلى الديمقراطيات الغربية.