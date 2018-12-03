الآلاف يحتجّون على نتائج الانتخابات الرئاسية في جورجيا

المصدر: Ⅶ تبيليسي - وكالات

تظاهر نحو 25 ألف جورجي، أمس، في شوارع العاصمة تبيليسي احتجاجاً على انتخاب المرشحة المدعومة من الحزب الحاكم رئيسةً للبلاد، مطالبين بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتجمّع المتظاهرون، الذين حملوا الأعلام الجورجية وأعلام الاتحاد الأوروبي، قبالة مبنى البرلمان في شارع روستافيلي الواقع في وسط العاصمة الجورجية.

وخاطب الرئيس الإصلاحي السابق وقائد «ثورة الورود» ميخائيل ساكاشفيلي الحشد الضخم باتصال بالفيديو عبر الإنترنت من منفاه الاختياري في أمستردام.

وقال السياسي، البالغ 50 عاماً، الذي تتهمه السلطات باستغلال السلطة، وسط هتافات مؤيدة من الحشد: «يولد مستقبل جورجيا في هذه الساحة اليوم». وأضاف رافعاً علامة النصر: «سنحارب بطريقة سلمية، لكننا لن نستسلم أبداً».

والأربعاء الماضي، انتُخبت الدبلوماسية الفرنسية السابقة سالومي زورابيشفيلي رئيسةً للبلاد بأكثر من 59 في المئة من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وذلك بدعم من حزب «الحلم الجورجي» الذي أسّسه الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي.

واعتبرت زورابيشفيلي أن انتخابها يُعدّ خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى النساء في جورجيا ونحو التقارب مع أوروبا.

لكن قادة المعارضة، بمن فيهم منافسها غريغول فاشادزه، المدعوم من تحالف يقوده حزب ساكاشفيلي، رفضوا قبول النتيجة، مشيرين إلى أن الجولة الثانية من الانتخابات شهدت عمليات شراء للأصوات وترهيب للناخبين وغيرها من أشكال التزوير.