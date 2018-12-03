65 ألف متظاهر في بروكسل من أجل حماية المناخ

المصدر: بروكسل - وكالات

تظاهر ٦٥ ألف شخص في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس، من أجل حماية المناخ. تأتي هذه التظاهرات قبل وقت قصير من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة كاتوفيتس البولندية.

وقالت الشرطة البلجيكية إن خمسة آلاف من المتظاهرين قدموا على متن دراجات هوائية، فيما جاء 34 ألفاً على متن قطارات خصصتها مؤسسة السكك الحديدية.

وتجمّع المشاركون قبالة مؤسسات الاتحاد الأوروبي في اليوم نفسه الذي انطلقت فيه في مدينة كاتوفيتش البولندية أعمال مؤتمر المناخ العالمي (كوب 24). وحمل المشاركون لافتات ورددوا شعارات تطالب بالتزام أكثر جدية وحزماً فيما يتعلق بالتغير المناخي وأضراره المدمرة على البيئة والإنسان.