عمدة تبيع سيارات البلدية

طرحت «عمدة الشعب» الجديدة في ياكوتسك بسيبيريا، للبيع، سيارات أجنبية باهظة الثمن، مسجلة في دفاتر البلدية، وذلك بعد توليها المنصب كأول امرأة تتولى المدينة، بعد فوزها بالانتخابات بشكل كاسح، متفوقة على ممثل حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «روسيا المتحدة».

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، بأن الحملة الانتخابية لساردانا افكسيوتيفا، تضمنت وعوداً بتفادي إنفاق الأموال العامة على حفلات باهظة، أو رحلات خارجية، أو أي امتيازات أخرى لطاقمها.

وعلى إثر وصولها، ركزت اهتمامها على السيارات المسجلة في دفاتر المدينة، بعرضها على صفحتها على «إنستغرام»، حيث ظهرت سيارتان، تويوتا رباعية الدفع ومرسيدس، وقد كتبت تحت الصورة: «ما تراه في الصورة معروض للبيع أولاً».

ويحوي مكتب العمدة وغيرها من الخدمات التابعة للمدينة 13 سيارة، أربعة منها طرحت للبيع في نوفمبر، وأُفيد أن السيارات سوف تستبدل بسيارة واحدة من طراز «يو إيه زي باتريوت» روسية الصنع.

ونقلت «بي بي سي» عن دائرة الممتلكات، أن «بعضاً من الإيرادات سيذهب لإعادة دفع ديون البلدية»، ما يوفر المال من ميزانية ياكوتسك، وبعضها الآخر سوف يتجه إلى ميزانية المدينة، ليخصص لإقامة خطة تاكسي اجتماعي يستخدم في نقل المعوقين، أو العائلات الكبرى الفقيرة.