ترامب تحدث مع بوتين ومستعد لعقد قمة ثانية مع كوريا الشمالية

المصدر: واشنطن، بوينس آيرس - وكالات

أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أمس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث بشكل غير رسمي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة آخرين على هامش قمة مجموعة العشرين، كما أعلن البيت الأبيض أن ترامب أكّد في لقائه مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي - إن، عزمه عقد قمة ثانية مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد قمتهما التاريخية في سنغافورة الصيف الماضي.

وقالت ساندرز في تصريح صحفي: إن الرئيس ترامب ونظيره مون أكدا خلال اللقاء على هامش قمة العشرين التزامهما بتحقيق نزع السلاح النووي في شكل نهائي وكامل يمكن التحقق منه.

وأضافت أن الرئيسين اتفقا على الحاجة إلى الحفاظ على تطبيق مشدد للعقوبات القائمة على كوريا الشماليـــة كي تصلها رسالة مفادها أن نزع السلاح النووي هو المســار الوحيد.