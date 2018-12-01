ماكرون: لن أرضى بعنف "السترات الصفراء" أبداً

المصدر: أ ف ب

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه لن يرضى "أبدا بالعنف"، الذي اندلع السبت في باريس على هامش تحرك احتجاجي لحركة "السترات الصفراء".

وقال ماكرون من بوينوس آيرس في ختام قمة مجموعة العشرين إن "أي قضية لا تبرر مهاجمة قوات الأمن ونهب محال تجارية وتهديد مارة أو صحافيين وتشويه قوس النصر".

واندلعت مواجهات السبت بين مئات "المخرّبين" وقوات الأمن الفرنسية في قلب باريس، التي شهدت إحراق سيارات وتكسير واجهات زجاجية وإقامة متاريس، وذلك على هامش تظاهرة جديدة لحركة "السترات الصفراء" التي تحتج على زيادة الضرائب وتراجع القدرة الشرائية.

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