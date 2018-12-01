مجموعة الـ 20 باستثاء أميركا تتعهد بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ

المصدر: أ ف ب

لفتت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين السبت في البيان الختامي لقمتها في بوينوس آيرس الى "المشاكل التجارية الحالية"، لكنها تجنبت ذكر التعهدات السابقة بمكافحة الحمائية التجارية.

وأكدت أيضا أن النظام التجاري متعدد الأطراف "لا يحقق أهدافه" على صعيد النمو وخلق وظائف، وساندت "الاصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية"، وذلك في هذا البيان الذي كان موضع مفاوضات شاقة فيما كثفت الولايات المتحدة المواجهات مع شركائها التجاريين.

كما تعهدت الدول الاعضاء، باستثناء الولايات المتحدة، تحقيق أهداف اتفاق باريس حول التغير المناخي والتي "لا عودة عنها".

وجاء في البيان الختامي، أنه فيما ساندت دول أخرى الاتفاق "أكدت الولايات المتحدة مجددا قرارها الانسحاب من اتفاق باريس".