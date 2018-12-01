تأجيل محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق 6 أشهر

المصدر: ■ جوهانسبرغ - د.ب.أ

تسبب رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما مجدداً، أمس، في تأجيل إجراءات محاكمته بالفساد، بعدما قدم محاموه طلباً بوقف الدعوة القضائية.

وعلى المحكمة الآن أن تقرر ما إذا كان يجب أن يمثل زوما للمحاكمة، وقد تم تأجيل الإجراءات الجنائية حتى 20 مايو 2019. وكما كان الحال في المرات التي ظهر فيها زوما لوقت قصير داخل المحكمة.

احتشد أنصار الرئيس السابق، خارج القاعة حيث خاطبهم زوما وهو مبتهج، بشأن ما وصفه بأنه ضحية. وتستمع المحكمة إلى مرافعات في ملحمة قضائية قائمة منذ فترة طويلة ترجع إلى العام 1999 بشأن رشى مزعومة في صفقة أسلحة تقدر بعدة مليارات من الدولارات مع شركة تاليس الفرنسية، وهي صفقة أشرف عليها زوما عندما كان نائباً للرئيس.

وتم توجيه 16 اتهاماً للرئيس السابق الذي تلاحقه الفضائح، في العام 2007، شملت الابتزاز والفساد وغسل الأموال والتزوير. وتم إسقاط الاتهامات التي تتعلق بـ 783 دفعة أموال تلقاها زوما، قبل أن يتولى الرئاسة في العام 2009.