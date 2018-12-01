محادثات سلام بين كوريا الشمالية وفيتنام

المصدر: ■ هانوي - د.ب.أ

التقى وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونغ هو، في هانوي، أمس، نظيره الفيتنامي، في مستهل زيارة دبلوماسية إلى فيتنام تستمر أربعة أيام.

وقال موقع «وورلد آند فيتنام ريبورت» الإلكتروني الرسمي، إنه في حين تكتم الجانبان الكشف عن تفاصيل زيارة وزير خارجية كوريا الشمالية، تحدث ري بإسهاب عن تحسين العلاقات الثنائية بين الدولتين الشيوعيتين. وقال وزير خارجية فيتنام، فام بينه مينه، خلال المحادثات، إن هانوي مستعدة لتبادل الخبرات من أجل تطوير اقتصاد كوريا الشمالية، التي ما زالت معزولة وتعاني من الفقر.

ومن المقرر أن يزور ري مجمعاً صناعياً في ميناء هايفونغ. وقالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إنه، خلال محادثات جرت في وقت سابق العام الجاري مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، عن اهتمامه بالاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية في فيتنام.