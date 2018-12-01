تعرف إلى هدايا الأرجنتين لزعماء مجموعة العشرين

المصدر: البيان الالكتروني

حصل زعماء أكبر اقتصادات العالم على أوشحة من صوف الألبكة وأساور فضية من منطقة مندوزا وشاي من منطقة باتاجونيا لدى وصولهم لمدينة بوينس أيرس عاصمة الأرجنتين الخميس استعدادا لقمة مجموعة العشرين.

ويشارك زعماء مجموعة الدول العشرين في القمة التي انطلقت الجمعة وتستمر يومين وتخيم عليها خلافات كبيرة في قضايا من بينها التجارة والهجرة وتغير المناخ.

لكن الزعماء تذوقوا حلاوة الأرجنتين قبل خوض المناقشات الصعبة.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري إن زوجته جوليانا عواضة انتقت الهدايا بنفسها. ونشرت جوليانا تسجيلا مصورا على موقع إنستجرام وتظهر فيه نسوة يحيكن الأوشحة يدويا في منطقة كاتاماركا باستخدام طريقة ترجع إلى مئات السنين.

وسيحصل الزعماء وفق "يورونيو" أيضا على شوكولاتة محشوة بالحليب المكثف المكرمل، وهي حلوى أرجنتينية تعرف باسم (دولتشي دي ليتشي)، علاوة على شاي مصنوع بطريقة خاصة وشموع من منطقة مندوزا الغربية.