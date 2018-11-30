سالومي زورابيشفيلي أول امرأة تفوز برئاسة جورجيا

المصدر: تبليسي - أ.ف.ب

فازت سالومي زورابيشفيلي المدعومة من حزب «الحلم الجورجي» الحاكم، في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في جورجيا، لتصبح أول امرأة تتولى قيادة البلاد، حسب النتائج النهائية للاقتراع .

وقالت اللجنة إن الدبلوماسية السابقة حصلت على 59.52 في المئة من الأصوات مقابل 40.48 في المئة لمرشح المعارضة غريغول فاشادز. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 56.23 في المئة عند إغلاق مراكز التصويت الليلة قبل الماضية في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.

وصرحت الرئيسة المنتخبة أن جورجيا «اختارت أوروبا». وقالت: «من المهم الآن أن نبرهن على أن هذا البلد اختار أوروبا، لهذا انتخب الجورجيون سيدة أوروبية لتكون رئيسة لهم»، غير أن فوز زورابيشفيلي أثار غضب المعارضة. فبعيد نشر النتائج، تحدث الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي الذي يعيش في المنفى عن «تزوير واسع».