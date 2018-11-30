ترامب: كوهين شخص ضعيف وكذاب

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن محاميه السابق مايكل كوهين شخص ضعيف، وأنه كذب للحصول على حكم مخفّف، بعد اعترافه بأنه ضلل الكونغرس بشأن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.

وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض بـ«أنه شخص ضعيف، وما يحاول أن يفعله هو الحصول على حكم مخفّف، ولذلك فهو يكذب بشأن مشروع الجميع يعرف بأمره».

وكانت وسائل إعلام أميركية عديدة أفادت، في وقت سابق من يوم أمس، بأن كوهين أقرّ في مانهاتن بأنه أدلى بإفادة كاذبة أمام مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع حول اتصالاته بروسيا.

وخرج كوهين (52 عاماً) من محكمة مانهاتن الفدرالية، أمس، وتجاهل أسئلة الصحافيين قبل أن يغادر المكان في مركبة. وأقر بأنه قدّم تصريحات خاطئة تتعلق باتفاق عقاري في الجلسة التي استمرت نحو ساعة، بحسب ما أكد مسؤول. وفي سبتمبر قال محاميه إنه يقدّم «معلومات حساسة» للمحقق الخاص روبرت مولر.

ويحقق مولر فيما إذا كانت حملة ترامب الانتخابية في 2016 تآمرت مع جهود روسية للإضرار بمنافسته هيلاري كلينتون، وما إذا كان ترامب سعى إلى عرقلة التحقيق بشكل غير قانوني.

ولكن تردد أن التحقيق يشمل كذلك تعاملات ترامب المالية التي أدى فيها كوهين دوراً رئيساً لسنوات، بصفته مديراً تنفيذياً في «شركة ترامب» العقارية في نيويورك.

وشهد كوهين، الذي كان يُعرف باليد اليمنى لترامب، على اتفاقيات بملايين الدولارات ودفعات مالية لامرأتين زعمتا أن ترامب أقام معهما علاقة جنسية قبل انتخابات 2016.

واعترف كوهين أمام المحكمة بأن ترامب وجّهه إلى انتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية، كما اعترف بذنبه في قضايا احتيال ضريبي ومصرفي.