بالفيديو.. "السترات الصفراء" تتبع ماكرون إلى الأرجنتين!

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

"قد يكون الحظ عاثراً". هكذا علقت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الأربعاء لدى وصوله وزوجته مطار مينيسترو بيستاريني في بوينس آيرس للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، واستقباله في مدرج الطائرة من طرف عامل بالمطار يرتدي سترة صفراء، حيث صافحه ماكرون وابتسم هو وزوجته وكأنه يريد القول "حيث ما ذهبت ثقفتموني".

وقالت الصحيفة: من الواضح أنه لم يكن أحد المتظاهرين الفرنسيين، ولكنه موظف في المطار، يرتدي الزي التنظيمي لهذا النوع من الموظفين.

وأضافت أن اللقطة تم تداولها على نطاق واسع من طرف مستخدمي الانترنت في الارجنتين والعديد من بلدان اميركل اللاتينية، قبل أن يتلقفها نظراؤهم في فرنسا ويسهبون في التعليقات التي تباينت، مؤكدين انه لا مفر من "السترات الصفراء".

يذكر حركة "السترات الصفراء" يتظاهرون منذ أكثر من أسبوع في فرنسا احتجاجاً على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار البنزين.