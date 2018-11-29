بريان هوك: إيران تمارس دوراً خبيثاً في المنطقة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال المبعوث الأميركي لإيران برايان هوك اليوم الخميس في مؤتمر صحافي إن إيران تمارس دوراً خبيثاً في المنطقة، وإن زعزعتها لاستقرار المنطقة العربية قد توسعت في السنوات الماضية، مؤكدا استمرار عقوبات بلاده ضد طهران حتى تغير سلوكها.

وعرض هوك أسلحة إيرانية كانت موجودة في اليمن وفي أفغانستان، في ثاني عرض من نوعه لأدلة تقوم به إدارة الرئيس ترامب.

وأكد المبعوث الأميركي أن إيران "مولت ودربت وسلحت الحوثيين وهذا جعلهم يذهبون إلى أبعد حد في قتالهم".

وأضاف أن طهران قامت بالعديد من التجارب الصاروخية بعد الاتفاق النووي.

وتابع هوك أن إيران تمد الحوثيين في اليمن بأسلحة تمكنهم من استهداف قوات التحالف بقيادة السعودية.

ودعا المبعوث الأميركي إيران إلى التخلي عن دورها كأكبر داعم للإرهاب في العالم، مؤكداً أن العقوبات الأميركية ضد طهران ستستمر حتى تغير سلوكها.