فوضى في سيدني جراء أمطار وفيضانات

المصدر: سيدني - أ.ف.ب

تسببت أمطار غزيرة هطلت على سيدني، أمس، يعادل منسوبها متساقطات شهر، بفيضانات واضطرابات في حركة النقل، مع إلغاء عدة رحلات جوية وإغلاق خطوط قطارات، فيما علق كثيرون على الطرقات التي غمرتها المياه.

في المقابل، يجري إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم ولاية كوينزلاند في شمال شرق استراليا، إثر حرائق غابات كثيفة اندلعت بسبب موجة حر شديد. وضربت عواصف رعدية قوية أكبر مدن استراليا، الأربعاء.

وأفاد مكتب الإرصاد الجوية المحلي، أن 106 ملم من الأمطار هطلت في بعض الأماكن خلال ساعات. وأفادت تقارير عن وفاة شخص في حادث سير وقع بسبب العاصفة، فيما أصيب عنصران من الشرطة إثر سقوط شجرة أثناء قيامهما بعملية إنقاذ. وأعلنت أجهزة الطوارئ أنها قامت بـ 12 عملية إنقاذ من الفيضانات حتى الآن.

وقال نائب مسؤول الشرطة مايكل كوربي، إن الظروف التي نشهدها اليوم هي بين الأسوأ التي شهدتها، وأنا أدعو الجميع، السائقين والمارة، إلى توخي الحذر.

وحضت الشرطة السكان، على عدم قيادة السيارات على طرقات تغمرها المياه، مشيرة إلى أنّ السبب الرئيسي لحصول وفيات خلال الفيضانات، هو قيام أشخاص بدخول طرقات تعمها الفيضانات، ودعتهم إلى إيجاد طريق بديل وتجنب الرحلات غير الضرورية.

وقالت شركة الكهرباء إن 6600 شخص على الأقل حرموا من التيار الكهربائي، فيما تمّ إلغاء الكثير من الرحلات الجوية أو تأخيرها في المطار الدولي الرئيسي في المدينة. وقالت سلطات المطار، إنه بسبب الطقس العاصف، نتوقع حصول بعض التأخير في الرحلات الدولية والمحلية أو إلغاء بعضها.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار خلال النهار مع التحذير من فيضان مياه بعض الأنهر الصغيرة في المدينة.

في الأثناء، أدى الجفاف إلى اندلاع حرائق في الغابات وصدور أوامر لآلاف الأشخاص بمغادرة منازلهم، في ولاية كوينزلاند في شمال البلاد. وطلب من نحو ثمانية آلاف شخص مغادرة بلدة غريسمير في جنوب منطقة روكهامبتون الساحلية، مع امتداد الحرائق التي باتت تهدد المنازل.

وحذّر مكتب الأرصاد الجوية من خطر حرائق كارثية، وهو أعلى تحذير، في بعض المناطق الوسطى، فيما يحاول رجال الإطفاء إخماد نحو 130 حريقاً في مختلف أنحاء الولاية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية، إنّ ارتفاع درجات الحرارة وصل إلى أرقام قياسية في مختلف أنحاء الولاية، حيث بلغت الحرارة في العاصمة بريزبان 37.9 درجة مئوية. وأغلقت 34 مدرسة على الأقل أبوابها فيما قالت السلطات في وقت سابق إن عدد المنازل المدمرة يتزايد.