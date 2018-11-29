دعوات أوروبية للقضاء على الانبعاثات بحلول 2050

المصدر: بروكسل - رويترز

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ، ميجيل أرياس كانيتي، إلى أن يكون صافي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري صفراً بحلول عام 2050، وذلك في استراتيجية المفوضية الأوروبية الخاصة بالمناخ التي نُشرت، أمس، قبل محادثات مهمة للأمم المتحدة بشأن الحد من الاحتباس الحراري.

وقال كانيتي: «يستحق الأمر أن نصبح أول اقتصاد كبير يزيل الكربون بالكامل ويحقق صافي انبعاثات يساوي صفراً، سيتطلب الأمر بذل الكثير من الجهد لكنه قابل للتنفيذ». وأضاف: «هذا جيد لكن علينا أن نقوم بالمزيد»، مشيراً إلى أنّ الاستثمار في الطاقة النظيفة سيساعد على نمو الاقتصاد، وتوفير المال الذي ينفق على واردات الوقود الأحفوري.