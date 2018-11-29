المصدر: ياوندي - أ.ف.ب

جُرح 29 شخصاً على الأقل، أمس، في اعتداء انتحاري نفذته امرأة في بلدة أمشيدي في أقصى شمال الكاميرون، التي تشهد بشكل منتظم هجمات ينفذها متطرّفو بوكو حرام من نيجيريا المجاورة، وفق ما أفادت مصادر أمنية. وأكد مسؤول أمني محلي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن انتحارية فجّرت نفسها صباح أمس في أمشيدي وتمّ تسجيل سقوط 29 جريحاً، بعضهم أُجلي إلى مورا«، كبرى المدن في المنطقة.

وأكد المصدر، مقتل انتحارية ثانية قبل أن تتمكن من تنفيذ التفجير، على أيدي جنود نُشروا في المدينة لمحاربة بوكو حرام. ووفق ما أوضح مسؤول من لجنة محلية للدفاع المدني، فقد وقع الاعتداء في سوق بلدة أمشيدي الواقعة على الحدود مع نيجيريا، مضيفاً:«هناك الكثير من الجرحى، رأيتُ حوالي عشرين».