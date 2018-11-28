ترامب قد يلغي لقاءه مع بوتين بسبب قضية أوكرانيا

المصدر: (أ ف ب)

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بإلغاء لقائه الثنائي المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، بسبب احتجاز حرس السواحل الروس ثلاث سفن عسكرية أوكرانية.

وقال ترامب إنه ينتظر تقريرا من مستشاريه للأمن القومي ستكون استنتاجاته "حاسمة". وصرح لصحيفة واشنطن بوست "ربما لن أجري هذا اللقاء" مع بوتين.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق الثلاثاء أن ترامب سيجري لقاءات ثنائية مع العديد من القادة خلال قمة مجموعة العشرين في الارجنتين بينهم رئيسا روسيا والصين.

وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة ساره ساندرز أن "الرئيس والوفد سيجريان محادثات مع العديد من القادة، تشمل لقاءات ثنائية مع رئيس الأرجنتين ورئيس روسيا ورئيس الوزراء الياباني والمستشارة الألمانية، إضافة الى عشاء عمل مع الرئيس الصيني".

وسيجتمع ترامب أيضا برؤساء تركيا والهند وكوريا الجنوبية، بحسب ما أوضح مستشاره للامن القومي جون بولتون.