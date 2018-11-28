العثور على أشلاء ثلاثة مهاجرين على سكة حديد باليونان

المصدر: سالونيكي (اليونان) - أ.ف.ب

أعلن مصدر في الشرطة العثور على جثث ممزقة لثلاثة مهاجرين على خط للسكة الحديد يعبر منطقة إيفروس في شمال شرق اليونان، وهي ممر مألوف للاجئين الآتين من تركيا.

وتفيد المعلومات الأولية للتحقيق أن الضحايا ناموا على ما يبدو ليل الاثنين الثلاثاء على مقربة من خط السكة الحديد قبل أن يجرفهم أحد القطارات ويقتلهم.

وعَثر على الجثث صباح الثلاثاء قرب قريو فيلاكاس، سائق قطار آخر يؤمن رحلات بين أليكساندروبولوس، كبرى مدن إيفروس المتاخمة للحدود مع تركيا، ومدينة كوموتيني، كما قالت الشرطة المحلية. ولم تنشر أي معلومة تتعلق بهوياتهم حتى الآن، لأن الجثث «سحقت»، كما أوضحت الشرطة.