محكمة ألمانية تقضي بتعويض امرأة لرفض طلب توظيفها بسبب الحجاب

المصدر: برلين - د.ب.أ

قضت محكمة العمل في ولاية برلين الألمانية بإلزام الولاية بمنح تعويض لامرأة بعد رفض طلبها للتوظيف في مدرسة بسبب غطاء الرأس الذي ترتديه.

وصرح ناطق باسم المحكمة بأن المحكمة قضت بصرف قيمة راتب شهر ونصف الشهر للمرأة، أي ما يعادل 5159 يورو، مشيراً إلى أن المرأة جرى إهمالها بسبب ديانتها.

في الوقت نفسه، لم تشكك المحكمة في قانون الحياد المعمول به في برلين الذي يحظر على أفراد الشرطة وموظفي قطاع القضاء ومدرّسي المدارس العامة ارتداء ملابس لها طابع ديني أثناء الخدمة.

ورأت المحكمة أن غطاء الرأس في الواقعة محل الدعوى لا ينطوي على خطر ملموس يمكن إدراكه بالنسبة إلى السلم المدرسي أو الحياد العام.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد رفضت دعوى المرأة استناداً إلى قانون الحياد.

وتعتزم ولاية برلين الطعن على الحكم الصادر أمام المحكمة الاتحادية للعمل، وذلك وفقاً لما صرحت به المحامية الممثلة للولاية.

كانت المرأة قد تقدمت كوافدة من مجال عمل آخر للعمل في وظيفة بمدرسة ثانوية أو مدرسة مهنية، وكان قد تم رفض طلب المرأة للعمل في المدرسة المهنية التي لا تخضع لقانون الحياد بخلاف المدارس العامة، وجاء في حيثيات الرفض أن هناك متقدمين آخرين أفضل وأنسب منها، بينما لم تتلقَّ المرأة إفادة من المدرسة الأخرى.

وحسب قناعة المحكمة، فإن هذا الرفض ينطوي على تمييز عنصري على أسس دينية، مشيرةً إلى أن محادثة التقدم إلى الوظيفة دارت من البداية حول غطاء الرأس الذي ترتديه المرأة.