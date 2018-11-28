جورجيا تستعد لإجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية

المصدر: تبليسي - وكالات

من المقرر أن تجري جورجيا اليوم الأربعاء، جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس على المنصب وزيرا خارجية سابقان، مما يعكس الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد منذ اندلاع «ثورة الزهور» في عام 2003.

وتواجه سالومي زورابيشفيلي - المدعومة من جانب الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي - جريجول فاشادزه، الذي يمثل الائتلاف المعارض الذي تترأسه «الحركة الوطنية المتحدة»، وهي حزب الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي.

ويقود إيفانيشفيلي حزب «الحلم الجورجي» الحاكم، الذي أطاح بحزب «الحركة الوطنية المتحدة» من الحكم في 2012، ما دفع ساكاشفيلي إلى الفرار للمنفى، بعد أن وجه ممثلو الادعاء اتهامات له بسوء استغلال السلطة.