مقتل 3 جنود أميركيين بانفجار جنوب شرق أفغانستان

المصدر: كابول - وكالات

قتل ثلاثة جنود أميركيين وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار قنبلة في أفغانستان وفق ما أعلن حلف شمال الأطلسي ليرتفع بذلك عدد الأميركيين الذين قتلوا في البلاد هذه السنة إلى 12.

وذكرت بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان أمس أن ثلاثة جنود أميركيين قتلوا في انفجار عبوة ناسفة بإقليم غزني في جنوب شرق البلاد.

وبحسب البيان الصادر عن البعثة، فإن هناك ثلاثة جنود أميركيين آخرين مصابين.

وأضاف البيان أن متعاقداً مدنياً أميركياً أصيب أيضاً في الانفجار، ويتلقى العلاج مع بقية المصابين. ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل.

والوفيات هي الأحدث في حصيلة متزايدة من القتلى في صفوف القوات الأميركية في أفغانستان بعد وفاة أحد أفراد الجيش الأميركي خلال عملية ضد متشددين من تنظيم القاعدة في إقليم نيمروز يوم السبت الماضي وذكرت البعثة أن الجندي قُتل بالخطأ على يد أحد أفراد قوات الأمن الأفغانية.

ولم ترد معلومات عن ملابسات الانفجار لكن غزنة واحدة من أكثر المناطق التي تم التنازع عليها في أفغانستان هذا العام.

واجتاحت قوة كبيرة من حركة طالبان المدينة هذا العام قبل أن تطردها القوات الأفغانية والأميركية بعد أيام من المعارك العنيفة.

إلى ذلك، أظهر تقرير للأمم المتحدة نُشر أمس أن المعارك الدائرة في مناطق متفرقة من أفغانستان أدت إلى نزوح أكثر من 300 ألف شخص منذ يناير.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن إقليم غزني، الواقع جنوب شرقي البلاد، شهد وحده نزوح أكثر من 2511 أسرة بسبب المعارك.