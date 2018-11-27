احتجاجات عمالية حاشدة جنوبي إيران والهتافات تطال خامنئي

المصدر: طهران - وكالات

اندلعت احتجاجات عارمة لعمال مصانع الفولاذ في إقليم الأحواز الواقع جنوب غربي إيران، أمس، اعتراضاً على سوء الأوضاع المعيشية، حيث رددوا هتافات مناوئة لسياسات نظام طهران، لا سيما دعم وتمويل ميليشيات عسكرية خارج حدود البلاد.

وكالة أنباء «توانا» الحقوقية بثّت مقاطع مصورة تُظهر خروج مسيرات حاشدة للعمال في قلب كبرى ميادين الأحواز، حيث أعلنوا بدء موجة جديدة من المظاهرات السلمية في الجنوب، منددين بسياسات إيران التوسعية في بعض دول المنطقة على حساب تحسين أوضاعهم الاقتصادية المتردية.

وطوّق العمال مبنى لـ«بنك ملي» التجاري، أحد أكبر مصارف البلاد، حيث أطلقوا شعارات مناهضة لنظام ولاية الفقيه، أبرزها «عدونا هنا وليست أميركا»، معربين عن استيائهم من عدم تلقي أجور لعدة أشهر، في الوقت الذي تهدر أموال باهظة على مؤسسات تعبوية خاضعة لسيطرة المرشد الإيراني علي خامنئي، حيث نعتوها بـ«أم الفساد».

تنديد

وندد العمال المحتجون، بحسب المقاطع المصورة، باستشراء الفساد داخل مؤسسات حكومية في جنوب إيران، مؤكدين أن نظام طهران يلجأ منذ سنوات للترويج لفزاعة «العدو الخارجي» لتغطية العجز والفشل الذي بات يسيطر على أركان الدولة.

في المقابل، حذّر صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية، العمال المحتجين في إيران من محاولة «التسبب بفوضى في البلاد»، ودعا في الوقت نفسه الحكومة إلى حل مشكلاتهم.

إضراب

وجاء كلام لاريجاني خلال جلسة عمل تزامنت مع إضراب مستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في مصنع سكر كبير في غرب البلاد، ومع ازدياد تذمر السكان من ارتفاع الأسعار.

ونقلت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية عن لاريجاني ادعاءه «أن العدو يحاول استغلال بعض المطالب، ويجب على العمال ألا يسمحوا بأن تصبح مطالبهم ذريعة أو أداة للعدو، ولبثّ فوضى في البلاد».