مقتل 22 شرطياً أفغانياً في كمين لطالبان

المصدر: كابول - وكالات

قُتل 22 شرطياً أفغانياً على الأقل في كمين نفذته حركة طالبان في ولاية فرح في غرب أفغانستان.

وصرّح الطبيب شير أحمد ويدا الذي يدير مستشفى فرح، «تم نقل 22 شخصاً قُتلوا جميعاً في الكمين، وشرطيين جريحين إلى مستشفى فرح».

وتبنت حركة طالبان الهجوم التي زعمت أنّه أسفر عن مقتل 25 شرطياً وإصابة 4 آخرين.

وقال الناطق باسم الحركة قاري يوسف أحمدي في رسالة عبر تطبيق «واتساب» إنه «تم تدمير أربع مركبات ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة».

بدوره، قال الناطق باسم الشرطة الإقليمية مهيب الله مهيب إنّ القافلة تعرضت للاعتداء في طريقها من إقليم فرح إلى منطقة جواين. وأوضح مهيب أن الهجوم أسفر عن مقتل خمسة شرطيين وإصابة سبعة آخرين.