ماي تبدأ حملة مكثفة لإقناع بلادها والبرلمان بـ«بريكست»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

بدأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، مساعيها لإقناع النواب البريطانيين بالمصادقة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي اعتبرته «أفضل اتفاق ممكن»، والوحيد المتاح.

وغداة قمة أوروبية صادقت على اتفاق الانسحاب والإعلان السياسي حول العلاقة المستقبلية إثر مفاوضات استمرّت 17 شهراً، اجتمعت ماي بحكومتها لرصّ الصفوف بعدما استقال مؤخراً عدد من الوزراء احتجاجاً على الاتفاق.

ودافعت ماي أمام النواب البريطانيين عن اتفاق الانسحاب والإعلان السياسي حول العلاقة المستقبلية اللذين صادقت عليهما القمة الأوروبية أول من أمس.

لكن موافقة النواب البريطانيين، الضرورية لوضع الاتفاق حيز التنفيذ، لا تبدو محسومة.

وأكدت ماي مجدداً، في خطاب أمام البرلمان، «يقينها المطلق» بأن الاتفاق هو «أفضل الممكن» داعية النواب إلى تأييده باسم المصلحة الوطنية.