4 قتلى بسقوط مروحية على منزل في اسطنبول

المصدر: إسطنبول - وكالات

لقي 4 جنود أتراك مصرعهم وأصيب آخر، في تحطم مروحية عسكرية، أمس، في منطقة «سنجق تبه» بإسطنبول.

وبحسب شهود، فإن المروحية اصطدمت بسطح أحد المباني السكنية في شارع طوبجولار قبل أن تسقط. وعقب سقوط المروحية، هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف وأفراد الشرطة إلى المكان.

وقال والي اسطنبول علي يرلي قايا، إن 4 جنود أتراك قتلوا وأصيب آخر، في تحطم مروحية عسكرية في منطقة سنجق تبه بإسطنبول، مضيفاً أنه لم تعرف بعد أسباب الحادث. وأشار إلى أن الفرق المختصة تحقق في أسباب سقوط المروحية.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعازيه لمقتل الجنود الأربعة.