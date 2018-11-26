ترامب: طالبو اللجوء سيبقون في المكسيك لحين البت في أمرهم

المصدر: واشنطن، مكسيكو - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة سيبقون في المكسيك بانتظار بت السلطات الأميركية في طلباتهم، فيما بدا أنه تأكيد لتقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» في وقت سابق عن توصل واشنطن ومكسيكو لاتفاق بهذا الشأن.

ولقيت الخطوة الأميركية ترحيباً حذراً من قبل عدد من طالبي اللجوء الموجودين حالياً عند الحدود، على الرغم من نفي أولغا سانشيز كورديرو، وزيرة الداخلية في الحكومة المكسيكيّة المقبلة، ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» التي كانت نقلت عنها تأكيدها التوصل إلى تفاق.

وكتب ترامب على «تويتر»: «المهاجرون على الحدود الجنوبيّة لن يُسمح لهم بدخول الولايات المتّحدة، في انتظار أن تتمّ الموافقة على طلباتهم بشكل فردي من قبل القضاء».

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستسمح بدخول القادمين إليها الذين يأتون إلى بلادنا بصورة قانونية، مؤكداً أن «جميعهم سيبقون في المكسيك».

ويأتي هذا الاتّفاق مع تزايد غضب ترامب، إثر توافد آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى في قوافل وصلت إلى الجانب المكسيكي من الحدود على أمل دخول الولايات المتّحدة سعياً إلى حياة أفضل.

وكانت الصحيفة الأميركية نقلت عن سانشيز كورديرو إعلانها الموافقة راهناً على استضافة المكسيك لطالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة.