الرئيس التشادي يزور «إسرائيل» ويلتقي نتانياهو

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

وصل الرئيس التشادي إدريس ديبي، أمس، إلى إسرائيل في أول زيارة من نوعها لرئيس تشادي بعد أربعة عقود من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. والتقى ديبي رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو.

وقال ديبي: «نبدأ عهداً جديداً من التعاون». وأوضح أن «أفق استئناف العلاقات الدبلوماسية لا يحجب القضية الفلسطينية»، مؤكداً أن «تشاد متمسكة بعمق بمسار السلام بين إسرائيل وفلسطين».

وتشاد إحدى دول غرب إفريقيا التي تشارك بدعم غربي في عمليات عسكرية لمكافحة جماعة بوكوحرام ومتشددي تنظيم داعش. وفي نوفمبر الجاري، قدّمت الولايات المتحدة إلى تشاد هبة تضمّنت سيارات عسكرية وقوارب بقيمة 1,3 مليون دولار، في إطار الحملة ضد التمرّد في البلاد.

ويتولى ديبي (66 عاماً)، أحد الزعماء الأفارقة الأطول عهداً، رئاسة تشاد منذ 1990، وقد فاز في أبريل 2016 بولاية خامسة.